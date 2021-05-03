Hà Nội: Ngõ 94 Bùi Thị Xuân bị phong tỏa liên quan đến nhân viên quán bar nhiễm COVID-19

Tin y tế 03/05/2021 13:53

Lực lượng chức năng đã phong tỏa con ngõ 94 Bùi Thị Xuân (quận Hai Ba Trưng, Hà Nội) là nơi sinh sống của nữ nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc để phòng dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hôm qua, quận Hai Bà Trưng ghi nhận một ca dương tính COVID-19, liên quan đến quán bar ở Vĩnh Phúc và chuyên gia người Trung Quốc. Cụ thể, bệnh nhân tên L.Q.A. (27 tuổi, địa chỉ tại 94 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), là nhân viên quán bar Sunny, Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc dương tính ngày 23/4.

Từ tối ngày hôm qua 2/5, con ngõ nơi bệnh nhân L.Q.A. sinh sống đã bị phong tỏa để phòng dịch.

Hà Nội: Ngõ 94 Bùi Thị Xuân bị phong tỏa liên quan đến nhân viên quán bar nhiễm COVID-19 - Ảnh 1
Rào chắn được dựng lên giữa đêm, chính thức phong tỏa khẩn khu vực - Ảnh: Báo Lao Động
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Con ngõ 94 Bùi Thị Xuân, nơi ở của bệnh nhân quán bar mắc COVID-19 bị phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong
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Hiện tại, trong khu vực này có 12 hộ dân và 34 cư dân sinh sống - Ảnh: Tiền Phong
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Thực phẩm tiếp tế được đưa đến để tại một chiếc bàn trước khu vực phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong

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Dù lệnh phong tỏa đã khiến cuộc sống của các hộ gia đình bị đảo lộn, nhưng mỗi người đều ý thức thực hiện các biện pháp an toàn. Nhu yếu phẩm gồm mì tôm, gạo, trứng và một số thực phẩm cần thiết khác - Ảnh: Tiền Phong
Hà Nội: Ngõ 94 Bùi Thị Xuân bị phong tỏa liên quan đến nhân viên quán bar nhiễm COVID-19 - Ảnh 6
Ngoài ra, trước đó, toà chung cư Viễn Đông Star (số 1 phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị phong tỏa sau khi phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào ngày 2/5, bệnh nhân L.Q.A. được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thực hiện. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Nóng: TP.HCM dừng hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu, massage, trò chơi điện tử từ 18h ngày 3/5

Nóng: TP.HCM dừng hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu, massage, trò chơi điện tử từ 18h ngày 3/5

Trưa nay, UBND TP.HCM tiếp tục ra thông báo mới về việc tạm dừng các hoạt động rạp chiếu phim, sân khấu kịch, ca nhạc, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử từ 18 giờ ngày 3/5 để phòng dịch COVID-19.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 lệnh phong tỏa

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