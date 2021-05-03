Bệnh nhân 2650 từ Pháp về nước được phát hiện dương tính với COVID-19 nên đã đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cách ly, điều trị. Sau khi có kết quả âm tính, bệnh nhân được cho ra viện đưa đến một trung tâm y tế khác để tiếp tục theo dõi thì phát hiện dương tính trở lại.

Báo Tiền Phong đưa tin, hôm nay ngày 3/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, một bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi xuất viện với kết quả âm tính lại được phát hiện tái dương tính.

Một bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương tái dương tính khi chỉ vừa xuất viện - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào ngày 4/4, Bình Dương tiếp nhận cách ly 263 công dân trở về nước từ Pháp theo phân bổ của Quân khu 7. Trong số đó, cơ quan chức năng xác định có 2 ca mắc COVID-19 gồm: Bệnh nhân 2649 và bệnh nhân 2650. Sau khi được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cả hai bệnh nhân có kết quả âm tính nên được xuất viện cho về trung tâm y tế địa phương để tiếp tục theo dõi 14 ngày. Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh nhân 2650 có kết quả dương tính trở lại.

Cụ thể, bệnh nhân 2650 được xuất viện về Trung tâm Y tế Thị xã Bến Cát. Tại đây, bệnh nhân xét nghiệm 2 lần, lần 1 âm tính nhưng lần 2 cho ra kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân này được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, Bình Dương có tổng cộng 44 ca mắc. Trong đó, 31 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh do Quân khu 7 điều tiết, 6 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh,6 trường hợp lây nhiễm cộng đồng và 1 ca người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

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