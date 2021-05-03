Kết quả truy vết của ca 'siêu lây nhiễm 2899': Gần 700 F1 và hơn 4000 F2, đã có 14 mẫu dương tính với COVID-19

Qua quá trình truy vết, CDC tỉnh Hà Nam đã truy vết được 692 F1 và 4098 F2 liên quan tới ca bệnh "siêu lây nhiễm" bệnh nhân 2899, trong đó đã có 3837 mẫu đã xét nghiệm và có 14 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết tính đến 14 giờ cùng ngày, đơn vị này đã lấy được tổng số 3837 mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, đã phát hiện có mẫu dương tính SARS-CoV-2 (đều liên quan đến ca "siêu lây nhiễm" bệnh nhân 2899 về nước từ Nhật Bản), có 3786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả.

Về kết quả điều tra, truy vết, đến thời điểm này, tổng số F1 đã điều tra được 692 trường hợp, trong đó 687 trường hợp đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 đã điều tra 4098 người.

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Ngành y tế tỉnh Hà Nam cũng đã thiết lập vùng cách ly tại 6 điểm ở thôn Quan Nhân (Đạo Lý), thôn Thọ Lão (Đạo Lý), thôn Đồng Yên (Chân Lý), thôn Nội Đọ (Bắc Lý), thôn Cầu Không (Bắc Lý) và thôn Phú Lư (Chân Lý). Tại các chốt này, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ 24/24.

Theo CDC tỉnh Hà Nam, hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được ngành y tế đẩy mạnh, trong đó liên tục tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định 5K, điều tra truy vết F1, F2, huy động hàng trăm cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, duy trì đường dây nóng giải đáp các thắc mắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thưởng 'nóng' cho 2 đơn vị tuyến đầu chống dịch ở Hà Nam - Ảnh: Người Lao Động

Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại địa phương này vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp. Mỗi người dân cần tự giác phòng dịch và đảm bảo an toàn. Ghi nhận những vất vả, nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 2 đơn vị cũng như lực lượng toàn ngành y tế Hà Nam đã và đang làm việc không quản ngày đêm, chạy đua với thời gian phối hợp cùng lực lượng chức năng khác khoanh vùng dập dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã thưởng nóng mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

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