KHẨN: Hà Nội thông báo tìm người từng đi dự đám cưới ở Bắc Giang và Yên Bái

Tin y tế 03/05/2021 17:29

Sở Y tế Hà Nội thông báo những người từng đến đám cưới ở Bắc Giang ngày 27/4 và Yên Bái ngày 1/5 cần liên hệ ngay với với cơ quan y tế để tiến hành khai báo và xét nghiệm COVID-19.

VOV đưa tin, hôm nay ngày 3/5, Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo những người trên địa bàn TP.Hà Nội có tới các địa điểm sau cần khẩn trương tự cách ly tại nhà, liên hệ với cơ quan y tế trên địa bàn để được tư vấn, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

- Đám cưới tại địa chỉ 191 Lều Văn Minh, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 27/4/2021.

- Đám cưới tại thôn 3B xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ngày 1/5/2021.

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Ảnh minh họa: VGP

Những người đến dự hai đám cưới trên thực hiện tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng, chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115. Trước đó, vào sáng nay, UBND Hà Nội đã ra công văn tạm dừng tất cả các hoạt động ăn uống vỉa hè để đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 thông báo khẩn

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