Hà Nội: Một người Ấn Độ dương tính với COVID-19

Sáng nay, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới tại quận Hoàng Mai. Bệnh nhân là người nước ngoài, đang làm việc cho VinFast.

Báo Kinh tế Đô thị đưa tin, sáng nay CDC Hà Nội vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới tại chung cư Times City Hoàng Mai. Cụ thể, bệnh nhân tên V.V. (sinh năm 1984) mang quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia làm việc cho công ty Vinfast, sinh sống cùng vợ và con tại Park 10, tầng 34, phòng 12B, Khu đô thị Timecity, Mai Động, Hoàng Mai.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân nhập cảnh ngày 17/4/2021, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày 19/4, lần 2 ngày 30/4, kết quả đều âm tính (CDC Hải Phòng). Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con, tự khai chưa đi đâu xa.

Đến ngày 3/5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm.

Tại nhà bệnh nhân, vợ và con bệnh nhân sức khỏe bình thường, đang được điều tra lấy mẫu.

Ngành chức năng tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

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