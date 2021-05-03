Nóng: Đà Nẵng phong tỏa một bệnh viện vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Tin y tế 03/05/2021 18:48

Chiều 3/5, sau khi có một ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, bệnh viện Hoàn Mỹ đã tiến hành phong tỏa để chờ kết quả và đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tên N.T.N. (nam, 23 tuổi, quê Hội An, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn P.A, đường 2-9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Anh N. bắt đầu làm việc từ ngày 28/4, thường làm việc ca đêm và thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Chiều 2/5, anh có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Tối cùng ngày, anh đến Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP.Đà Nẵng, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ xét nghiệm khẳng định.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Vì là nhân viên giao hàng nên trước khi có triệu chứng, anh N. đã đến nhiều nơi ở Hội An và Đà Nẵng.

Hiện tại, trong khi chờ kết quả xét nghiệm chính xác, bệnh viện Hoàn Mỹ đã tổ chức phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn và phòng dịch. 

 

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Chiều ngày 3/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước.

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Từ khóa:   COVID-19 Thông báo khẩn phong tỏa

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