Hà Nội: Phong tỏa chung cư 1.500 cư dân do liên quan chuyên gia Ấn Độ dương tính COVID-19

Sau khi một chuyên gia Ấn Độ được phát hiện dương tính với COVID-19, sáng nay 4/5, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Times City gồm 34 tầng, khoảng 1.500 cư dân.

Trước đó, báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới tại quận Hoàng Mai, là người Ấn Độ. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Hiện tại, để đảm bảo an toàn và thực hiện phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Khu đô thị Times City, gồm 34 tầng, khoảng 1.500 cư dân. Cùng với đó, 41 người liên quan tại tầng 24, Park 10 đã được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Lái xe đưa bệnh nhân nói trên về Hà Nội đang được cách ly, xét nghiệm tại thành phố Hải Phòng, hiện chưa có kết quả.

Khu nhà nơi bệnh nhân người Ấn Độ sinh sống đã được dựng hàng rào phong tỏa - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Nhu yếu phẩm được vận chuyển vào bên trong cho những hộ dân ở đây - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành truy vết, điều tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch.

KHẨN: Lào Cai thông báo tìm người đến quán bar Face Club từ 26/4 - 3/5 Tối 3/5, Sở Y tế Lào Cai có thông báo khẩn số 16 tìm người từng đến địa điểm liên quan trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ở quán bar Face Club.

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