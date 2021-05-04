An Giang: 2 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia dương tính với COVID-19

Tin y tế 04/05/2021 11:38

Tỉnh An Giang vừa phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 là người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà N.T.K.P. cùng chồng là N.Q.D. sinh sống ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khoảng 3 năm nay. Bà K.P. không đi ra khỏi nhà trong khoảng 14 ngày trở lại đây. Cách đây khoảng 14 ngày, bà K.P. bị sốt, ho, khó thở, có đến Bệnh viện ở Phnom Penh điều trị. Bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng, sau 10 ngày bệnh không thuyên giảm nên xin về Việt Nam điều trị.

Bà K.P. và ông Q.D. được xe cấp cứu của bệnh viện ở Phnom Penh chuyển đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục xin về Việt Nam lúc 8 giờ 30 phút, ngày 3/5/2021, được cán bộ cửa khẩu Khánh Bình (Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình - Bộ đội Biên phòng An Giang) làm tờ khai y tế theo đúng quy định và gọi điện thoại nhờ xe cấp cứu Hội Chữ thập đỏ thị trấn Long Bình (huyện An Phú) chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Được biết, ông Q.D. là bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện ở Phnom Penh. Khoảng 10 ngày trước, ông Q.D có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động, nên ông ở nhà. Hiện, sức khỏe ông bình thường.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Tại khu cách ly điều trị Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà K.P. và chồng (người đi theo nuôi bệnh) được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả bà K.P. dương tính với SARS-CoV-2, ông Q.D âm tính. Sau đó, cả hai người được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Long Bình phối hợp với lực lượng Biên phòng điều tra nhanh các đối tượng F1, F2, F3; đồng thời tiến hành khử khẩn khu vực nơi đi, nơi đến và xe di chuyển bệnh nhân theo đúng quy định.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 dương tính

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