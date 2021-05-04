Hà Nam: Cô dâu đi cách ly sau ngày cưới vì tiếp xúc với ca dương tính COVID-19

Tin y tế 04/05/2021 13:09

Một cô dâu ở Kim Bảng (Hà Nam) đã phải đi cách ly tập trung ở Hà Nội do tiếp xúc gần với một khách mời nữ dương tính với COVID-19.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 4/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết đang phong tỏa tạm thời thôn Gốm (xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng) khi có một cô gái trẻ từ Vĩnh Phúc tới dự đám cưới ở đây dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 27/4, nhà trai ở thôn Gốm tổ chức đám cưới, cô dâu là chị T.T.P.A. (quê Bắc Giang) đã có tiếp xúc gần với chị L.T.Q.A. (quê ở Vĩnh Phúc). Đến ngày 3/5, cô gái trẻ L.T.Q.A., ở Vĩnh Phúc, được xác định dương tính với SARS-CoV-2, vì thế cô dâu P.A. được xác định là F1. Hiện chị P.A. đã được đưa đi cách ly tập trung ở Tam Hiệp, Pháp Vân, Hà Nội.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Ngay khi nhận được thông tin một cô gái trẻ ở Vĩnh Phúc dương tính với SARS-CoV-2 có dự một đám cưới trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Bảng đã họp khẩn, phong tỏa tạm thời 1 thôn ngay trong đêm.

Cũng ngay trong đêm 3/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Bảng đã tổ chức họp khẩn, điều tra, truy vết và đã xác định có gần 30 trường hợp công dân (có tham gia đi đón dâu ở Bắc Giang) cũng thuộc trường hợp F1. Trong đó, thôn Gốm có 10 trường hợp, xã Khả Phong và xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) mỗi xã có 1 trường hợp, còn lại ở các tỉnh khác, trong đó có người ở TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng huyện Kim Bảng đã khẩn trương lập chốt phong tỏa tạm thời thôn Gốm, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung những trường hợp tiếp xúc gần tại đám cưới, đồng thời điều tra, truy vết những trường hợp F2 để cách ly tại nhà.

Ngoài ra, huyện Kim Bảng cũng huy động lực lượng đi từng ngõ, vận động nhân dân trong thôn khai báo y tế trung thực về lịch trình tiếp xúc từ ngày 27/4 đến nay, hạn chế đi lại, chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch.

Đến sáng nay 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết tất cả 12 trường hợp được lấy mẫu bước đầu đã cho kết quả âm tính.

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Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2

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