Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đề nghị 1 công ty trên địa bàn cho toàn bộ người lao động tạm nghỉ việc ngày hôm nay 4/5 vì có liên quan đến bệnh nhân 2977.

VOV vừa đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đề nghị Công ty TNHH Unico Global Yên Bái cho toàn bộ người lao động tạm nghỉ việc ngày hôm nay (4/5) để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19, đặc biệt là truy vết, xác minh các trường hợp là công dân của tỉnh Yên Bái có liên quan dịch tễ đến ca bệnh 2977, là công dân Vĩnh Phúc dự đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Trong những ngày tới, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã đề nghị Công ty có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, đặc biệt là tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, yêu cầu người lao động phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Được biết, công ty TNHH Unico Global có hơn 6.000 lao động đang làm việc.

Tỉnh Yên Bái cũng giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Unico Global Yên Bái thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sốc: Những con sư tử đầu tiên trên thế giới bị nhiễm COVID-19 tại tâm chấn 'đại hồng thủy' dịch bệnh Ấn Độ Trung tâm sinh học tế bào & phân tử thông báo với các quan chức Công viên động vật Nehru của Ấn Độ rằng các xét nghiệm RT-PCR của 8 con sư tử châu Á tại công viên đều cho kết quả dương tính với COVID-19.

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