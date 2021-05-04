Nóng: Chiều 4/5, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới

Tin y tế 04/05/2021 18:23

Tính đến 18 giờ ngày 4/5, Việt Nam có thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong nước.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 04/5, Việt Nam có tổng cộng 1608 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 38 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 04/5: 11 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thông tin ca mắc mới: 11 ca mắc mới (BN2986-2996), trong đó có 10 ca nhập cảnh Hà Nội (1), Hưng Yên (2), TP.HCM (3), Đà Nẵng (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1) và 1 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng. Cụ thể:

- CA BỆNH 2986 (BN2986) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội (cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hải Phòng): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay EK0394 ngày 17/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hải Phòng, đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính (lần 1 ngày 19/4/2021 và lần 2 ngày 30/4/2021). Ngày 01/5/2021, bệnh nhân hết thời gian cách ly, đi về quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Ngày 03/5/2021 bệnh nhân làm xét nghiệm dịch vụ, kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 4/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2987 (BN2987) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thạch Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2988 (BN2988) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Ngày 30/4/2021, BN2987-2988 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2989 (BN2989) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; làm việc tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/4/2021. Bệnh nhân là F1 của BN2982. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 04/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2990 (BN2990) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Ngày 17/4/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 01/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2991 (BN2991) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 2992 (BN2992) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

BN2991-2992 từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 ngày 17/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 01/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2993 (BN2993) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2994 (BN2994) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, địa chỉ tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 02/5/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 03/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2995 (BN2995) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 4/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH 2996 (BN2996) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 04/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Nóng: Chiều 4/5, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1

 

Yên Bái: 1 công ty 6.000 lao động tạm nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 2977

Yên Bái: 1 công ty 6.000 lao động tạm nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19 2977

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