Trường hợp mắc Covid-19 này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình, có liên quan, tiếp xúc với nhiều người ở các khu vực Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai.

Báo VietnamPlus đưa tin, chiều tối 4/5, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa nhận được thông báo Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là bác sỹ bệnh viện tuyến Trung ương.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Được biết, trường hợp này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình, có đi hát tại quán karaoke 54 Chùa Láng trên địa bàn quận Đống Đa, lúc 10 giờ tối 28/4 đến 0 giờ ngày 29/4.

Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh này, lực lượng chức năng đã xuống khu vực quận Đống Đa khoanh vùng và làm các công tác phòng chống dịch.

Đây được đánh giá là ca khá phức tạp, F1 có liên quan đến nhiều quận huyện như Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị Chủ tịch các quận, huyện chỉ đạo và truy vết các trường hợp liên quan.

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