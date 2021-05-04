Thông tin mới nhất về 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi

2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi, TP.HCM đã được tìm thấy tại một xã của tỉnh Long An. Đây là 2 đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trước đó.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 4/5, công an huyện Củ Chi đã bắt giữ 2 đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly. Cả 2 được tìm thấy ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ảnh minh họa: Sở Y tế TP.HCM

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - chủ tịch UBND huyện Củ Chi thông tin về hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Củ Chi tối 2/5. Hai người này, sinh năm 1999 và 2001, nằm trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, được Công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung ở Củ Chi cách đây 5 ngày.

Sau quá trình huy động lực lượng công an huyện, xã, tổ dân phố truy lùng các nhà trọ, các điểm lưu trú... để tìm hai người này thì đến tối nay 2 đối tượng đã bị bắt và đưa về lại khu cách ly theo quy định.

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