TP.HCM: Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi

Tối ngày 2/5, có 2 người Trung Quốc đã lợi dụng đêm tối đã trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Củ Chi.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - chủ tịch UBND huyện Củ Chi - cho biết, đến 10h sáng nay 3/5, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi tối 2/5.

Được biết, hai người Trung Quốc sinh năm 1999 và 2001, nằm trong nhóm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi cách đây 5 ngày.

Sau khi phát hiện sự việc, huyện Củ Chi đã huy động lực lượng công an huyện xã, các tổ dân phố truy lùng các nhà trọ, các điểm lưu trú suốt đêm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Theo ông Phú, có thể hai người này đã trốn qua các quận huyện khác.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM để khẩn tìm ra 2 trường hợp nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly để đảm bảo phòng chống dịch của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần khẩn trương tìm 2 đối tượng nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, hai người này đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân 2899, mới đây, tại Trung tâm cách ly tập trung huyện Củ Chi đang cách ly 1 F1 của bệnh nhân này.

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