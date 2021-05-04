Một phụ nữ 27 tuổi ở phường Cẩm An, thành phố Hội An có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

Vnexpess đưa tin, phường Cẩm An, thành phố Hội An vừa phát hiện một ca dương tính lần 1 với Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết đây là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở Quảng Nam sau 5 tháng địa phương này "sạch Covid-19", tính từ ngày 29/9/2020.

Trong 11 ca dương tính với Covid-19 được Bộ Y tế công bố chiều nay, không có người phụ nữ này. Hiện tại, TP.Hội An cho biết đã khoanh vùng, truy vết được 8 F1 liên quan đến ca nghi nhiễm này và dự kiến sẽ tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống.

Ảnh minh họa: Lao Động

Chồng của ca mới này là bệnh nhân 2982 (nam, 28 tuổi, ở TP.Hội An) vào sáng 4/5 được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 và tính là ca nhiễm tại Đà Nẵng. Anh làm việc ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Trước khi ghi nhận dương tính, người này di chuyển nhiều nơi giữa TP.Đà Nẵng và Hội An. Ngành y tế Quảng Nam truy vết từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 35 F1, cách ly tại nhà 34 F2.

Quảng Nam đã phun thuốc khử khuẩn tại năm điểm gồm Shop Con Cưng, quán Ốc Phố Cổ, karaoke Nam Bảo, quán bánh canh bà Quýt, tiệm sữa Tuti Hội An.

Hà Nội: Tạm ngừng các hoạt động rạp chiếu phim, massage, gym, spa... từ 0h ngày 5/5 Chiều nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cùng các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến để đưa ra một số quyết định nhằm phòng chống dịch bệnh.

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