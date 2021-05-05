TP.HCM: Tạm dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học

Chiều tối ngày 4/5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị giáo dục về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1, F2.

Báo Người Lao Động đưa tin, trong văn bản mới nhất, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020-2021. Tập trung tổ chức tốt kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021 theo kế hoạch thời gian năm học. Thực hiện báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 và người di chuyển ra, vào TP.HCM.

Ảnh minh họa: Liên minh HTX Việt Nam

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang ngoài lớp học để phòng, chống dịch Covid- 19. Đặc biệt, cập nhật ứng dụng "An toàn Covid" vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Sở cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tổ chức các hoạt động mà không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Hiện tại năm học 2020-2021 chỉ còn khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ kết thúc.

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