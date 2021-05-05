Đồng Nai: Phong tỏa hàng chục hộ dân vì có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng

Tin y tế 05/05/2021 10:31

Rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ ngôi nhà 242 đường Ngô Quyền. Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, gần 20 hộ dân xung quanh ngôi nhà có trường hợp dương tính với Covid-19 sinh sống đã được tạm thời phong toả, rào chắn kéo dài 50m.

Báo Người Lao Động đưa tin, UBND TP.Long Khánh đã có quyết định phong toả 1 bên đường Ngô Quyền, khoảng 20 hộ dân, kéo dài 100m. Trong sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ ngôi nhà số 242 ở đường Ngô Quyền.

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Rào chắn kéo dài con đường Ngô Quyền - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra bổ sung của các cơ quan chức năng, xác định có 13 F1 là trường hợp đã tiếp xúc, tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm là bà B.T.T. (sinh năm 1977, thường trú tại phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, cư trú tại Đà Nẵng). Bà T. hiện đang làm việc tại quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

Trong số này, có 4 người là em trai, em dâu và cháu của bà T., 6 người khác là cán bộ công an làm căn cước công dân, 1 bảo vệ dân phố làm căn cước công dân, 1 người quen là cán bộ Chi cục Thuế Long Khánh và 1 người bạn.

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Có khoảng 20 hộ dân nằm trong diện phong tỏa - Ảnh: Người Lao Động

Hiện tại, UBND.TP Long Khánh đã cho toàn bộ học sinh cấp 1,2 nghỉ học ngày 5/5, dừng hoạt động Trường tiểu học Lê Văn Tám đến hết tuần và tiến hành phun khử trùng 2 lần. 14 em học sinh được cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày vì tiếp xúc gần với F1. 

UBND TP.Long Khánh cũng quyết định tạm thời đóng cửa quán ăn Hương Lan (50 Trần Phú, phường Xuân An), cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương, dừng điểm làm căn cước công dân tại trụ sở khu phố 2, phường Xuân Thanh, điều tra 119 người làm căn cước công dân, xác định người tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, còn lại cho cách ly tại nhà… để phòng chống Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 lệnh phong tỏa

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