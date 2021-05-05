Hà Nội: Thêm nhiều địa điểm bị phong tỏa vì Covid-19

Doanh nghiệp Tiếp thị đưa tin, sau khi có thông tin người phụ nữ dương tính với Covid-19 trú ở Đà Nẵng từng đến nhiều quận trên địa bàn thành phố, ghé rất nhiều địa điểm ăn uống nổi tiếng, sau đó đi du lịch Sa Pa, UBND TP đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân này.
Cũng trong sáng nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - nơi bác sĩ mắc Covid-19 làm việc.
Hiện tại, diễn biến bệnh dịch vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Công tác truy vết và phong tỏa những địa điểm có liên quan vẫn đang được tiến hành gấp rút. Mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần tự giác và tuân thủ nguyên tắc 5K để đẩy lùi bệnh dịch.