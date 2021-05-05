Hà Nội: Thêm nhiều địa điểm bị phong tỏa vì Covid-19

Tin y tế 05/05/2021 16:35

Sau khi có thông tin về địa điểm mà ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, UBND TP đã tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Doanh nghiệp Tiếp thị đưa tin, sau khi có thông tin người phụ nữ dương tính với Covid-19 trú ở Đà Nẵng từng đến nhiều quận trên địa bàn thành phố, ghé rất nhiều địa điểm ăn uống nổi tiếng, sau đó đi du lịch Sa Pa, UBND TP đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân này.

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Nữ bệnh nhân có lịch trình di chuyển tương đối phức tạp, UBND TP chỉ đạo phong tỏa các địa điểm và tiến hành phun khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn và không để dịch bệnh lây lan, bùng phát - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
Covid-19 2
Bệnh nhân nghỉ tại khách sạn Amber Hotel và có tiếp xúc với lễ tân khách sạn (lúc này 5 người có đeo khẩu trang) - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
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19h30 ngày 29/4, nữ bệnh nhân này ăn ốc ở quán Hà Trang, địa chỉ 1A Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, hiện tại khu vực quanh quán ốc này đã được phong tỏa - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
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20h15 ngày 29/4, bệnh nhân có đến quán Bia hơi Hải Xồm, hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
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Quán bar nổi tiếng 1900 trên phố Tạ Hiện cũng được đóng cửa nhằm đảm bảo công tác phòng dịch. Vào chiều ngày 4/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
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Cũng trong tối 29/4, bệnh nhân này có ghé quán cháo sườn sụn Huyền Anh, hiện tại quán này cũng được cho đóng cửa và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch tễ - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Cũng trong sáng nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - nơi bác sĩ mắc Covid-19 làm việc. 

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Các y bác sĩ làm việc trong bệnh viện thực hiện lệnh phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận phong tỏa từ ngày 5/5 đến 19/5, không tiếp nhận bệnh nhân khác vào điều trị thời gian này - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện tại, diễn biến bệnh dịch vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Công tác truy vết và phong tỏa những địa điểm có liên quan vẫn đang được tiến hành gấp rút. Mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần tự giác và tuân thủ nguyên tắc 5K để đẩy lùi bệnh dịch. 

Nóng: Thêm 14 ca dương tính với Covid-19 ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Nóng: Thêm 14 ca dương tính với Covid-19 ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Chiều nay, ngày 5/5, Bộ Y tế cho biết đã xét nghiệm cho 400 mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong đó 14 ca dương tính Covid-19.

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Từ khóa:   covid-19 SARS-CoV-2 phong tỏa

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