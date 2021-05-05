Phát hiện 2 ca nghi tái nhiễm Covid-19 sau cách ly về cộng đồng, Hà Tĩnh họp khẩn

Tin y tế 05/05/2021 21:03

Sau hai ca nghi tái dương tính với virus COVID-19 dù đã hoàn thành thời gian cách ly về địa phương ở huyện Thạch Hà, UBND Hà Tĩnh đã họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Báo tuổi Trẻ đưa tin, chiều tối 5/5, ông Võ Trọng Hải - chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi có hai ca nghi tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, hai người này nhập cảnh từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trở về địa phương. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy họ tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai trường hợp này là nữ, ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến và thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà). Sau khi nghe báo cáo, ông Võ Trọng Hải giao ngành y tế cùng ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh lây lan. Trước mắt, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt là việc cách ly 21 ngày đối với các trường hợp tái dương tính kể trên. Các lực lượng công an, chính quyền các địa phương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc, phun khử khuẩn tại các khu vực bệnh nhân đã lưu trú.

Giao CDC Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân trong khu vực này. Tất cả đều phải khẩn trương thực hiện ngay trong đêm 5/5. 

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UBND Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện gấp các biện pháp phòng dịch để tránh lây lan cộng đồng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong cuộc họp khẩn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra thông báo tạm ngưng hoạt động các dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở massage…từ đêm nay.

Đối với ngành giáo dục, khẩn trương triển khai thi học kỳ để kết thúc năm học sớm nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Riêng các trường học có F1 theo học tạm thời đóng cửa.

Trước đó, Hà Tĩnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, đều là các ca được cách ly ngay sau khi được nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

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Sau khi có một học sinh đi chung taxi với ca dương tính Covid-19, toàn bộ học sinh và giáo viên của trường này phải nghỉ học, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm.

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Từ khóa:   COVID-19 Tái dương tính họp khẩn

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