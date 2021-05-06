Bắc Ninh: 2 ca nhiễm Covid-19 có lịch trình phức tạp, đi nhiều nơi, dự tiệc cưới hàng trăm người

Tin y tế 06/05/2021 09:14

Bắc Ninh ghi nhận 2 người mắc Covid-19, qua điều tra dịch tễ cho thấy 2 bệnh nhân đã đi dự tiệc cưới có hàng trăm người, đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày hôm qua 5/5, tỉnh Bắc Ninh vừa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 ca bệnh này đều liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sau khi 2 bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là 2 ca Covid-19, tỉnh Bắc Ninh đã họp khẩn ngay trong đêm để đưa ra các biện pháp phòng tránh lây lan. 

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Bắc Ninh tổ chức họp khẩn ngay trong đêm 5/5 - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, 2 bệnh nhân này có lịch sử đi lại và tiếp xúc phức tạp, hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân T.K.K. (42 tuổi, ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn). Ngày 29/4, ông này đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xin chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ngày 30/4, nhập Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Ngày 2/5, về nhà đi ăn cưới tại nhà hàng Ngọc Anh ở Đa Hội, phường Châu Khê, Từ Sơn, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 3/5, nhập viện điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 5/5, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.V.T. (sinh năm 1989, ở thôn Cường Tráng xã An Thịnh, huyện Lương Tài). Lịch trình của bệnh nhân này cũng vô cùng phức tạp. Ngày 24/4, anh T. đưa bố vợ đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đến chiều cùng ngày thì về nhà. Từ ngày 26 đến ngày 28/4, bệnh nhân đi nhiều nơi trên địa bàn huyện. Ngày 30/4 đến 1/5, bệnh nhân đi ăn cỗ cưới, cỗ giỗ ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, Lương Tài. Ngày 3/5, bệnh nhân ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chăm bố vợ. Ngày 4/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 5/5 kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, xã An Thịnh đã tiến hành phong tỏa tạm thời 2 thôn Cường Tráng và Thanh Lâm. Được biết đám cưới anh T. dự ở thôn Cường Tráng có khoảng 300 người. Hiện các lực lượng đang truy vết các trường hợp có liên quan để đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo thị xã Từ Sơn và huyện Lương Tài đã chỉ đạo truy vết những người liên quan để thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát, khoanh vùng, dập dịch, lập chốt kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp khẩn ngay trong tối 5/5, để họp bàn các biện pháp phòng chống dịch. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị kích hoạt ngay kịch bản phòng, chống dịch, tập trung thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly… kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng; chỉ đạo các tổ Covid-19 cộng đồng tập trung rà soát, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát người đi lại và các trường hợp F1, F2, F3, F4. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân thực hiện nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho trẻ mầm non, học sinh các cấp, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5 để phòng chống dịch Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 họp khẩn

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