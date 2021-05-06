Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, liên quan đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc

Tin y tế 06/05/2021 10:28

Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 4 bệnh nhân dương tính COVID-19 mới, trong đó có 2 bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, sáng nay 6/5, Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 4 bệnh nhân dương tính mới (gồm 1 trường hợp tại huyện Đông Anh và 3 trường hợp tại huyện Sóc Sơn), trong đó có 2 bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh) và 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, trong 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, có 1 trường hợp tại huyện Đông Anh là N.T.T.H. (44 tuổi, ở xã Uy Nỗ) đi chăm mẹ điều trị tại bệnh viện. Trường hợp còn lại là N.T.B (61 tuổi, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn)cũng là người nhà đi chăm bệnh nhân ở bệnh viện. 

Ngoài ra, 2 trường hợp có liên quan đế ổ dịch Vĩnh Phúc là N.T.T. (35 tuổi) và H.T.G. (1 tuổi) ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Cả hai là F1 của ca dương tính làm việc tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở thành phố Vĩnh Yên. 

Hiện tại, UBND TP.Hà Nội đã triển khai truy vết những người có liên quan và sẽ tiến hành cách ly ngay khi có thông tin cụ thể nhằm phòng chống dịch COVID-19.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 dịch Covid-19 tại Hà Nội

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