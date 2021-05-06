Lạng Sơn phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19

Tin y tế 06/05/2021 15:32

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Báo Sức khỏe Đời sống đưa tin, phát hiện trường hợp bệnh nhân N.A. đang điều trị tại khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn có kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn công bố sáng nay ngày 6/5. 

Cụ thể, bệnh nhân N.A. có quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, ngày 4/5 được chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn. Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 5/5 bệnh nhân được tiếp nhận vào Khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn điều trị. 15 giờ cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Hiện vẫn chưa thể khẳng định chính xác mắc COVID-19 hay không vì còn phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của đơn vị tuyến y tế Trung ương. Nhưng ngay sau khi có thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

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Ảnh minh họa: Sức khỏe Đời sống

Sáng nay, Sở Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ môi trường Bệnh viện.

Lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm COVID-19:
 
Ngày 14/4/2021, bệnh nhân N.A nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 29/4/2021, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. 16 giờ 4/5/2021, sau khi ra viện, bệnh nhân về phòng trọ, 6 giờ sáng ngày 5/5/2021, bệnh nhân bắt xe khách Lĩnh Tiến (tuyến Thất Khê - Hà Nội) tại điểm đón Bít Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Trên đường về xe có đỗ tại Nhà hàng Mạnh Hà, huyện Hữu Lũng, bệnh nhân xuống xe mua đồ ăn rồi quay lên xe.
Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân xuống xe tại địa điểm Nhà máy Xi măng (cũ), thành phố Lạng Sơn và bắt taxi màu vàng (không rõ hãng xe) vào Bệnh viện Phổi Lạng Sơn. 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bệnh nhân đến khám, sàng lọc, thực hiện khai báo y tế tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu và được chuyển xuống Khoa Lao phổi của bệnh viện để điều trị. 

15 giờ chiều ngày 5/5/2021, sau khi có thông báo của Bộ Y tế phong tỏa Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh viện Phổi đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 00 giờ ngày 6/5, bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 ca nghi nhiễm

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