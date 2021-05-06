Lạng Sơn phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19

Báo Sức khỏe Đời sống đưa tin, phát hiện trường hợp bệnh nhân N.A. đang điều trị tại khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn có kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn công bố sáng nay ngày 6/5.

Cụ thể, bệnh nhân N.A. có quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, ngày 4/5 được chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn. Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 5/5 bệnh nhân được tiếp nhận vào Khoa Lao ngoài phổi, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn điều trị. 15 giờ cùng ngày bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Hiện vẫn chưa thể khẳng định chính xác mắc COVID-19 hay không vì còn phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của đơn vị tuyến y tế Trung ương. Nhưng ngay sau khi có thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.