Lịch trình phức tạp của nữ nhân viên dương tính với COVID-19 ở bar New Phương Đông

Tin y tế 06/05/2021 16:20

Ca dương tính với COVID-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng có lịch trình phức tạp, từng đi ăn uống ở nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố thông tin lịch trình của trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tìm những người liên quan địa điểm người này từng đến.

Cụ thể, chị N.T.H.N. (nữ, 25 tuổi, trú chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng cùng chị gái N.T.H.L. và 1 người khác), là nhân viên làm việc tại bar New Phương Đông, Đà Nẵng. Chị N. làm ca đêm, khoảng 19h hôm trước đến 3h hôm sau, tiếp xúc với F0 đã phát hiện là bệnh nhân số 2999, là quản lý bar.

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Khử khuẩn khu vực bar New Phương Đông - Ảnh: VTC News

Từ ngày 21-29/4, chị N. làm ca đêm, khoảng 19h hôm trước đến 3h hôm sau, sau đó đi ăn hoặc về nhà ngủ, di chuyển bằng xe máy. Chị N. thường xuyên ăn tại quán cơm 777 (gần bar New Phương Đông) sau giờ làm.

Chị N. 1 lần đến quán nhậu Thức (gần bar New Phương Đông) sau giờ làm (không nhớ rõ ngày) và thỉnh thoảng đến tạp hóa gần chung cư, đoạn đường Trần Nhân Tông giao với Bùi Dương Lịch.

Khoảng 14-16h ngày 30/4, chị N. và các bạn tên N. (địa chỉ K58 Ông Ích Khiêm, Hải Châu), H. (đường Thanh Thủy, Hải Châu), N. (đã khai báo, cách ly) đến ăn lẩu tại một quán ăn đường Hải Phòng (đang điều tra). Khoảng 16h-19h, chị N. đến nhà H. (đường Thanh Thủy, Đà Nẵng), sau đó đi làm.

Khoảng 12h-13h ngày 1/5, N. và 5 người khác tập trung tại nhà H. (đường Thanh Thủy), sau đó đặt Grab (đang điều tra) chở ra Suối Mơ (Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế) chơi.

16h-19h, N. và các bạn về lại Đà Nẵng bằng xe Grab, sau đó ở tại nhà H. và đi làm đến 3h ngày 2/5. 2h ngày 3/5, N. đi ăn cùng 4 người khác tại quán Lắc Kiu (bên cạnh bar New Phương Đông), sau đó về nhà.

19h ngày 3/5 đến 0h giờ ngày 4/5, chị N. đến nhà chị H. chơi, nấu ăn, tiếp xúc với khoảng 10 người khác.

Khoảng 11h-12h ngày 4/5, N. cùng chị gái N.H.L đi xe máy về nhà tại An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế (đi đường đèo Hải Vân). Trên đường đi không dừng lại ăn uống hay ghé lại đâu. Từ 12h ngày 4/5 đến 9h ngày 5/5, N ở tại Huế cùng với gia đình gồm bố, mẹ và 2 chị em gái.

Khoảng 9h ngày 5/5, N. đi xe máy từ Huế vào Đà Nẵng, có gửi xe máy và đi xe bus vận chuyển qua Hầm Hải Vân, sau đó về chung cư 12T3. Đến 11h, N. được đưa đi cách ly vì xác định tiếp xúc gần (F1) với trường hợp dương tính. Cũng trong ngày này, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng nay thì công bố dương tính với COVID-19.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, điều tra, giám sát yếu tố dịch tễ và quá trình di chuyển, tiếp xúc của N. Đồng thời truy vết, giám sát, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan theo đúng quy định. Trong hôm nay, UBND Đà Nẵng cũng đã tiến hành cách ly khu vực sinh sống của bệnh nhân N.

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Từ khóa:   COVID-19 lịch trình Covid-19 Đà Nẵng

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