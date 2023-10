Quảng Ngãi: Thực hiện giãn cách xã hội từ 12h trưa ngày 7/5

-Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng (riêng Hội nghị tiếp xúc cử tri thực hiện theo quy định của Ủy ban Bầu cử tỉnh); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

-Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung (hơn 20 người) tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết. Khuyến khích hoạt động các môn thể thao ngoài trời, không tiếp xúc gần.

-Tiếp tục dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cụ thể: khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, quán bar, quán game, internet, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao (gym, yoga,…).

-Việc hiếu, hỷ (việc cưới, việc tang, liên hoan, tiệc nhà mới…) được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người; khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.

-Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép phục vụ tập trung dưới 20 người/địa điểm và bảo đảm khoảng cách an toàn (tối thiểu 2 m); thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng qua mạng, mang đi.

-Dừng tiếp nhận khách du lịch (người ngoài tỉnh và người nước ngoài) đến đảo Lý Sơn.

Công văn cũng nêu rõ, Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương khoanh vùng, thần tốc truy vết đối với các đối tượng tiếp xúc với F0 để thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng để thực hiện khoanh vùng, cách ly, điều trị và dập dịch. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế trong việc quản lý, điều hành, tổ chức hậu cần tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Trong đó, lực lượng quân sự bảo đảm công tác hậu cần, lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự theo phương án đã quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng phương án khởi động lại các khu cách ly tập trung tại địa phương để thực hiện cách ly khi có yêu cầu; bảo đảm phòng, chống dịch khẩn trương, kịp thời.

Sở Công thương chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong quá trình cung ứng hàng hóa, bảo đảm cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá trong giai đoạn phòng, chống dịch.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghệ Quảng Ngãi và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra việc phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp; bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh cho đội ngũ quản lý, chuyên gia; tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh diễn ra thông suốt, an toàn.