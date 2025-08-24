Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), tuổi Thân còn dễ gặp được lộc trời cho trong hôm nay, kế hoạch kinh doanh nào cũng thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương sẽ được giới thiệu việc làm thêm, hãy cố gắng sắp xếp thời gian.

Tuy nhiên con giáp này cần quan tâm hơn đến bản thân mình. Đừng để khi sức khỏe đến cuối dốc mới nghĩ đến việc vực dậy. Ngoài ra hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Trong ngày mới hôm nay, tuổi Thân được tam hợp che chở nên những mong mỏi tình duyên trước đó của con giáp này sẽ sớm thành hiện thực thôi. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu gõ cửa.

Con giáp tuổi Dần

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), Chính Tài nâng đỡ, hôm nay là một ngày rất sung túc đối với người tuổi Dần. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Một vài người có thể còn được hưởng một khoản thừa kế do người đi trước để lại. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình được nhận. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Con giáp tuổi Hợi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ theo đuổi con đường sự nghiệp. Nếu con giáp này cứ giữ mãi tâm trạng lơ lửng, thiếu tập trung rất có thể sẽ phải trả giá bằng những sai lầm. Bản mệnh cần chăm chỉ, chủ động và làm việc với thái độ tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương cũng rất êm đẹp. Hãy dành thời gian nhiều hơn bên đối phương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Tình cảm gia đình cũng có những bước tiến mới, các thành viên hòa thuận, không còn khoảng cách hay bất đồng nhiều như như trước.

Tình hình sức khỏe của tuổi Hợi ở mức tạm ổn, không có nhiều chuyển biến. Bản mệnh cần phải bồi bổ cho bản thân mình nhiều hơn, xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh. Bên cạnh đó, con giáp này cần hạn chế thức khuya và căng thẳng bởi điều đó cũng tác động không tốt đến cơ thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!