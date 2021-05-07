Địa phương đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm từ ngày 7/5 để phòng dịch COVID-19

Tin y tế 07/05/2021 11:45

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định cho toàn bộ các lớp trẻ mầm non trên địa bàn sẽ nghỉ hè từ ngày 7/5, còn các cấp học khác chậm nhất là ngày 11/5 để phòng COVID-19.

VTC News đưa tin, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ chiều qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu Sở GD&ĐT đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020 - 2021. Chậm nhất ngày 11/5, tất cả cấp học thực hiện nghỉ hè.

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Ảnh minh họa: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Đồng thời, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng chỉ đạo cho trẻ mầm non, nhóm trẻ nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Những trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II thì cho học sinh tạm dừng đến trường.

Trong thời gian nghỉ học, Sở yêu cầu các nhà trường tổ chức học trực tuyến (bằng các hình thức phù hợp) để tiếp tục thực hiện hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học. 

Với những trường chưa hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II, Sở GD&ĐT đề nghị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra (chú ý đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh). Khi kết thúc kiểm tra cuối học kỳ II, các trường cho học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học.

Riêng với lớp 9 và lớp 12, Sở cho phép các trường có thể tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cơ sở thống nhất với phụ huynh học sinh và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định (khai báo y tế, đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn...).

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