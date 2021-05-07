TP.HCM: Phong tỏa tạm thời 1 quán ăn liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

Quán ăn Nghĩa Phát ở TP.HCM tạm thời bị phong tỏa do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trưa 7/5, bác sĩ Vương Anh Tài, Trưởng phòng Y tế quận 11, TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng quận 11 tạm thời phong tỏa quán ăn Nghĩa Phát (20 Lữ Gia, phường 15, quận 11) do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

Quán ăn Nghãi Phát đã bị phong tỏa để phòng dịch - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, bác sĩ Tài cho biết, vào trưa 6/5, Trung tâm Y tế quận 11 nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có một trường hợp (nữ) nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã đến quán ăn Nghĩa Phát cùng 3 người bạn. Sau khi truy xuất camera của quán, cơ quan chức năng quận 11 ghi nhận trường hợp này đến quán ăn nói trên. Cùng thời điểm này có 14 thực khách cũng có mặt tại quán nhưng ngồi ở bàn khác.

Sau khi điều tra, cơ quan y tế quận 11 ghi nhận có 9 thực khách sống tại quận này nên cho thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung quận 11 và được lấy mẫu xét nghiệm. 5 thực khách còn lại do cư trú ở quận, huyện khác nên cơ quan y tế quận 11 đã thông báo để quận huyện này giám sát và thực hiện cách ly. Cơ quan y tế quận 11 cũng yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ của quán ăn Nghĩa Phát có mặt cùng thời điểm với trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tạm thời ở lại quán để chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện tại, theo thông tin mới nhất từ HCDC, trường hợp nữ nghi nhiễm COVID-19 nói trên đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

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