Đắk Lắk: Phong tỏa tạm thời trạm y tế vì có ca nghi mắc COVID-19

Tin y tế 09/05/2021 14:17

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh phát hiện 1 ca nghi nghiễm COVID-19 là F1 của bệnh nhân 3131 làm việc tại Đà Nẵng.

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đã có kết quả dương tính khi test nhanh SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân là C.T.T.T. (sinh năm 1989), trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hiện T. là nhân viên của Thẩm mỹ quốc tế AMIDA (Đà Nẵng).

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/5, T. tham gia cuộc họp tại Thẩm mỹ AMIDA (539 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), trong cuộc họp có khoảng 40 người (bao gồm cả BN3131).

Từ ngày 2/5 đến ngày ngày 6/5, T. đi lại tại nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 6/5, T. đi ô tô cùng với T.M.T, (sinh năm 1998), trú ở 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột. Tại đây, T tiếp xúc gần với 3 người sống cùng nhà.

Tối ngày 7/5, T. biết bản thân đã tiếp xúc với BN 3131 nên chủ động đến Trạm y tế phường Tân Thành báo cáo và được cách ly y tế tại trạm y tế này.

Sáng ngày 8/5, T. được Trung tâm y tế TP.Buôn Ma Thuột lấy mẫu test nhanh và có kết quả dương tính.

Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm của trường hợp này được Trung tâm y tế TP.Buôn Ma Thuột gửi đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm. Tối 8/5, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột xác nhận đang khảo sát để cùng các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa Trạm y tế phường Tân Thành.

Quảng Nam: Ghi nhận 1 ca nghi nhiễm COVID-19 có liên quan đến Đà Nẵng

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Quảng Nam vừa ghi nhận thêm một ca nghi mắc COVID-19. Bệnh nhân là nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Đà Nẵng), trú tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

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Từ khóa:   COVID-19 ca nghi nhiễm Đăk Lăk

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