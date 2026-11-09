Tử vi tuần mới (9/11 đến 15/11/2026), 3 con giáp VẬN SỐ CỰC TỐT, có mệnh phú quý, ngồi không tiền tài cũng tới tận cửa, tình duyên đến tận nhà

Tử vi tuần mới (9/11 đến 15/11/2026), tuổi Tỵ khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tỵ và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tuần mới (9/11 đến 15/11/2026), tuổi Tý có thể nhận được lời mời hợp tác đánh giá. Nếu đang tìm kiếm công việc khác, bản mệnh cần tận dụng khoảng thời gian này. Trong những ngày bận rộn này, tuổi Tý đang cố gắng cân đối lại thời gian để dành cho việc quan tâm tới người thân trong gia đình. Tuy nhiên, khó tránh việc có những người trách cứ bản mệnh vì vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Tý tiến triển tốt đẹp, nhưng đối phương cần được tạo nhiều không gian tự do hơn. Lúc này, bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian cho chính mình.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (9/11 đến 15/11/2026), vận trình tài lộc của con giáp này cũng không tệ, nhờ Chính Tài mà bạn sẽ có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư thu về được một khoản tiền khá khá. Trong công việc, con giáp này vận dụng được sự nhanh nhẹn và chăm chỉ của mình nên có những định hướng rõ ràng và đưa ra quyết định rất đúng đắn, kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tin vui về chuyện tình cảm sẽ đến với người tuổi Mùi. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, thời điểm này bạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng trái tim để dễ dàng đón nhận tình cảm, các mối nhân duyên tốt đẹp hơn.

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