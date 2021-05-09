Nóng: 3 địa phương xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan ổ dịch thẩm mĩ viện AMIDA

Vnexpress đưa tin, Huế và Quảng Nam đồng loạt ghi nhận các ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên của thẩm mĩ viện AMIDA ở Đà Nẵng. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế cho biết, ca nghi nhiễm chiều nay ngày 9/5 là cô gái 24 tuổi ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Đây là ca dương tính thứ ba ở Thừa Thiên Huế, đều liên quan ổ dịch thẩm mỹ viện AMIDA Đà Nẵng. Hai ca trước tại Huế, một đã được Bộ Y tế ghi nhận hôm 8/3, một chưa công bố, đều là đồng nghiệp của ca nghi nhiễm này.

Tại tỉnh Quảng Nam, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết ca nghi nhiễm là kỹ thuật viên tại thẩm mỹ viện AMIDA. Ngày 20/4 đến 29/4, từ 9h30, chị ở xã Điện Phước đến làm việc tại thẩm mỹ viện, 19h30 hết giờ làm việc về lại nhà, trưa ở tại nơi làm việc, không đi đâu.