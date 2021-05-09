Nóng: 3 địa phương xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan ổ dịch thẩm mĩ viện AMIDA

Tin y tế 09/05/2021 17:51

Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk là 3 địa phương có ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến thẩm mĩ viện AMIDA ở Đà Nẵng.

Vnexpress đưa tin, Huế và Quảng Nam đồng loạt ghi nhận các ca nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên của thẩm mĩ viện AMIDA ở Đà Nẵng. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế cho biết, ca nghi nhiễm chiều nay ngày 9/5 là cô gái 24 tuổi ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Đây là ca dương tính thứ ba ở Thừa Thiên Huế, đều liên quan ổ dịch thẩm mỹ viện AMIDA Đà Nẵng. Hai ca trước tại Huế, một đã được Bộ Y tế ghi nhận hôm 8/3, một chưa công bố, đều là đồng nghiệp của ca nghi nhiễm này.

Tại tỉnh Quảng Nam, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết ca nghi nhiễm là kỹ thuật viên tại thẩm mỹ viện AMIDA. Ngày 20/4 đến 29/4, từ 9h30, chị ở xã Điện Phước đến làm việc tại thẩm mỹ viện, 19h30 hết giờ làm việc về lại nhà, trưa ở tại nơi làm việc, không đi đâu.

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Thẩm mĩ viện đã bị phong tỏa sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: VTC News

Cũng liên quan đến "ổ dịch" thẩm mĩ viện AMIDA, tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận một ca nghi nhiễm COVID-19. Sức khỏe và Đời sống đưa tin, bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19đã có kết quả dương tính khi test nhanh SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân là C.T.T.T. (sinh năm 1989), trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hiện T. là nhân viên của Thẩm mỹ quốc tế AMIDA (Đà Nẵng). Đến chiều nay, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thông tin về trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân C.T.T.T. là anh T.M.T. (23 tuổi, trú tại 189 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Anh T. là người chở chị T.T. từ Đà Nẵng về nhà mình bằng xe hơi riêng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 6/5, anh T. đến đón T.T. (23 tuổi, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), là nhân viên Thẩm mỹ Quốc Tế AMIDA (Đà Nẵng) đi ăn sáng tại quán phở Sài Gòn Hồ Quý Ly rồi cả hai về TP.Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, T. có ghé Đèo Lò Xo (Kon Tum) uống nước. Đến 17h, bệnh nhân ghé tỉnh Kon Tum (đường Hà Hội) ăn tối nhưng không nhớ tên quán (quán bán nội thất, đằng trước có bán chè và bún thịt nướng) và sau đó về TP.Buôn Ma Thuột lúc 23h00. Khi về tới nhà có tiếp xúc với T.T.T.H. (27 tuổi) và N.T.L (49 tuổi) cùng địa chỉ ở tại hẻm 189 Mai Hắc Đế.

Ngày hôm sau T.M.T. đi cùng ca bệnh 3237 lên trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế sau đó về nhà và có đi bằng ôtô riêng cùng ca bệnh 3237 in giấy tờ trên đường Y Ngông (quán phôtô đối diện công an đầu hẻm Lương Thế Vinh) rồi ra Nghĩa Trang Buôn Ma Thuột đường Hà Huy Tập. Sau đó có ghé mua nước cam tại cổng trường THPT Hồng Đức (đường Lê Hồng Phong TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) di chuyển đến cổng bênh viện cũ (đường Mai Hắc Đế) mua bắp rồi về nhà.

Hiện tại, thẩm mỹ viện AMIDA đã ghi nhận 7 nhân viên mắc COVID-19 và 5 ca nghi nhiễm gồm 2 ở Huế, 1 ở Quảng Nam và 2 ở Đắk Lắk.  

Vĩnh Phúc thêm 38 ca nghi nhiễm COVID-19, cách ly xã hội thị trấn Yên Lạc đến ngày 24/5

Vĩnh Phúc thêm 38 ca nghi nhiễm COVID-19, cách ly xã hội thị trấn Yên Lạc đến ngày 24/5

Tính đến 12h trưa ngày 9/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 38 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc kể từ 0h ngày 9/5 - 0h ngày 24/5/2021.

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