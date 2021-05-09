Thẩm mĩ viện AMIDA trở thành 'ổ dịch' khi có đến 14 ca dương tính COVID-19 vào chiều ngày 9/5

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, chiều nay 9/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 14 ca dương tính với COVID-19 .

-Trường hợp bệnh nhân L.D.A (Nữ, đang mang thai, SN 1997, ở trọ tại đường Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên kế toán tại thẩm mỹ viện AMIDA (cơ sở: 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng).

-Trường hợp bệnh nhân L.T.T.H (Nữ, SN 1998, trú đường Cù Chính Lan, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên Kế toán của Thẩm mỹ viện AMIDA (222, Phan Châu Trinh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân sống chung với gia đình, gồm 3 người gồm Ba L.H.T; Mẹ Đ.T.Q và em L.Đ.T.Q.

-Trường hợp bệnh nhân N.T.B.T. (Nữ, SN 1997, ở trọ tại đường Lê Thạch, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên văn phòng tại thẩm mỹ viện AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ).

-Trường hợp bệnh nhân N.T.H (Nữ, SN 1995, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên văn phòng Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA.

-Trường hợp bệnh nhân N.T.T.N (Nữ, SN 1998, trú đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 39 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là nhân viên lễ tân, thu ngân tại thẩm mỹ viện AMIDA (Cơ sở 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng).

-Trường hợp bệnh nhân N.L.M.P. (Nữ, SN 1997, số 1 Trần Can, Hòa Khê, Thanh Khê) là lễ tân tại Công ty TNHH Quốc tế AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng).

-Trường hợp bệnh nhân N.T.M.L. (Nữ, SN 1998, đường Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) là nhân viên văn phòng tại thẩm mỹ viện AMIDA tại 2 cơ sở: 539 Điện Biên Phủ và 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng.

-Trường hợp bệnh nhân T.T.L.L. (Nữ, SN 1997, Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, quận Hải Châu) là nhân viên kỹ thuật tại thẩm mỹ viện AMIDA làm việc tại 2 cơ sở: 539 Điện Biên Phủ và 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng.

-Trường hợp bệnh nhân P.L.C. (Nữ, SN 2000, thuê nhà tại đường Hoàng Diệu, Hải Châu) là nhân viên phòng nhân sự (Công ty TNHH Quốc tế AMIDA – Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA).

-Trường hợp bệnh nhân T.T.T.S. (Nữ, SN 1996, Khu A, Chung cư Hòa Minh, Lầu 4, nhà 408, Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là nhân viên phòng Hành chính nhân sự, Thẩm mỹ viện AMIDA (222, Phan Châu Trinh).

-Trường hợp bệnh nhân V.T.K.N (Nữ, SN 1995, nhà trọ tại đường Lê Hiến Mai, Liên Chiểu, Đà Nẵng (Bệnh nhân sống cùng với chồng) là kỹ thuật viên (Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA).

-Trường hợp bệnh nhân N.T.T.L (Nữ, SN 1981, tổ 47 Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn) là giáo viên (Trường Mầm non Sen Hồng, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

-Trường hợp bệnh nhân N.T.T.M. (Nữ, SN 1990, Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) là Quản lý tại Bar Phương Đông.