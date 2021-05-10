Hà Nội: Phong tỏa khẩn các xã ven đô với hơn 6.000 người vì có liên quan đến COVID-19

Liên quan đến các trường hợp dương tính với COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng nay, UBND TP.Hà Nội đã ra thông báo phong tỏa huyện Gia Lâm và huyện Phúc Thọ trong vòng 21 ngày.

Vnexpress đưa tin, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC) lúc 21h ngày 9/5 cho biết 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân Covid-19 H.T.H. (BN 3253) tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, đã được cách ly tập trung tại Trường Quân Sự Bộ tư lệnh Thủ đô, thị xã Sơn Tây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân gồm Đ.T.T, sinh năm 1945, (chồng bệnh nhân H.T.H) N.V.N, sinh năm 2004, (cháu ngoại bệnh nhân H.T.H ) và Đ.T.H, sinh năm 1976, (con gái của bệnh nhân H.T.H.).

Cuộc họp khẩn ngay trong đêm 9/5 - Ảnh: Vnexpress

Ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh mới, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ nửa đêm qua đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách.

Qua báo triển khai và đề xuất các phương án của xã Hiệp Thuận, đồng thời xác định tình trạng khẩn cấp, UBND huyện Phúc Thọ đã quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch COVID-19 tại xã này, cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận cũng như toàn bộ dân cư hiện đang cư trú trên địa bàn trong thời gian 21 ngày (từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 31/5).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, UBND huyện Gia Lâm cũng đã phong tỏa 4 thôn, để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Cụ thể, ngay trong đêm 9/5, Bộ tư lệnh Thủ đô điều động gần 20 chiến sĩ cùng 5 xe chuyên dụng tới làm nhiệm vụ ở các trục đường quanh xã Kim Sơn. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn nhiều khu vực tại xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) sau khi phát hiện 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lệnh phong tỏa, cách ly y tế được UBND huyện Gia Lâm ban hành đối với 4 thôn: Linh Quy Bắc, Linh Quy Đông, Ngổ Ba và Cây Đề (xã Kim Sơn). Thời gian cách ly 21 ngày, kể từ 6h ngày 9/5.

Nóng: Tối ngày 9/5, Việt Nam ghi nhận 87 ca dương tính COVID-19 Tối ngày 9/5, Việt Nam có thêm 87 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có tới 77 ca lây nhiễm cộng đồng.

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