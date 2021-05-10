Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi dương tính với COVID-19

Theo điều tra dịch tễ, ngày 30/4/2021, hai mẹ con về quê ngoại tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Ở tại quê từ 30/4 đến 3/5/2021. Sáng 3/5/2021, thuê xe ô tô 7 chỗ ở Bắc Ninh lên Hà Nội. Lái xe là N.H.T, trên xe có 4 người (bệnh nhân, mẹ bệnh nhân, bà ngoại bệnh nhân và 1 người nữa quê tại Bắc Ninh).

Báo Tiền Phong đưa tin, CDC vừa thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là cháu bé 1 tuổi, con của bệnh nhân N.T.A.N., sinh sống tại tập thể 128 C, Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Sáng 9/5/2021, sau khi nhận được thông tin lái xe N.H.T dương tính với SARS-CoV-2, gia đình đã báo TYT Đồng Tâm để được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà (do chưa gọi được xe 115 để chuyển cách ly tập trung). 7h ngày 10/5/2021, CDC thông báo mẫu xét nghiệm của N.P.M.P dương tính SARS-CoV-2.

Đến ngày 8/5/2021, gia đình nhận được thông tin ở quê có ăn tối cùng F1 N.Đ.D. (đã xét nghiệm âm tính lần 1). Gia đình đã khai báo đến Trạm Y tế (TYT) phường Đồng Tâm và tự cách ly tại nhà.

Về lịch trình di chuyển, tiếp xúc, báo cáo nêu, sáng 3/5/2021, bé P đi cùng mẹ trên xe 7 chỗ từ Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh về Hà Nội. Trên xe có 5 người gồm: 1 lái xe, 2 mẹ con, bà ngoại bệnh nhân (hiện đã cách ly tại Bắc Ninh và có kết quả xét nghiệm âm tính), 1 khách đi cùng xe chưa xác minh được (lái xe đã thông báo trực tiếp).

Từ ngày 3/5 đến 9/5/2021, bệnh nhân ở trong nhà và tiếp xúc với người nhà. Duy nhất ngày 7/5/2021 có sang nhà hàng xóm chơi (địa chỉ: 40E2 tập thể 128C Đại La). Sáng 9/5/2021, bệnh nhân và mẹ được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm, sau đó vẫn tự cách ly tại nhà.

Danh sách F1 của bệnh nhân P gồm 7 người gồm bố bệnh nhân, bác bệnh nhân và dì bệnh nhân (161 Đại La) cùng 4 hàng xóm (đều ở 128C Đại La). 11 F2 ở 128 và 161 Đại La.

Mẹ của bệnh nhân P. từ 5/5 đến 7/5/2021có đi làm tại Công ty TNHH Sỹ Phú (Địa chỉ: số 5 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình). Có tổng cộng 3 F2.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu toàn bộ F1, chuyển cách ly tập trung tại Trường quân sự Sơn Tây. Riêng đối với các F1 là trẻ em dưới 5 tuổi, khảo sát thực tế để tham mưu Ban Chỉ đạo phường ra quyết định cách lytại nhà theo đúng Công văn 897/BYT-MT ngày 7/2/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly đối với trẻ em. Ban Chỉ đạo phường Đồng Tâm ban hành Quyết định cách ly tại nhà với F2.

Tạm thời lập 02 điểm chốt tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/45 nhân khẩu), lập 01 điểm chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 08 hộ gia đình/24 nhân khẩu). Phun khử khuẩn môi trường nhà BN, nhà F1, ngách 26/128C Đại La, ngõ 161B Đại La.