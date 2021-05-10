Đà Nẵng: Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Hôm nay ngày 10/5, sau khi tiêm vắc xin Covid-19, một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ và đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ máy thở.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 10/5, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, sáng nay sau khi tiêm vắc xin Covid-19 một nữ điều dưỡng của bệnh viện bị sốc phản vệ. Cô đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế Đà Nẵng. Hiện nay nữ điều dưỡng này đang được theo dõi sức khỏe.

Ảnh minh họa: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng

Được biết, trước khi tiêm vắc xin Covid-19, nữ điều dưỡng này không có tiền sử dị ứng hay phản ứng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Hiện TP.Đà Nẵng tạm dừng các chương trình tiêm vắc xin Covid-19 trên toàn thành phố để đánh giá, báo cáo giám sát. Trước đó, ngày 5/5, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiêm hơn 450 liều vắc xin Covid-19 cho các nhân viên y tế. Ở đợt tiêm này chỉ có một vài ca có triệu chứng, sốt nhẹ, nổi mẩn, không đáng ngại. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ thực hiện tiêm vắc xin 2 đợt vào ngày 10 và 12/5.

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