Đà Nẵng: Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Hôm nay ngày 10/5, sau khi tiêm vắc xin Covid-19, một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ và đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ máy thở.
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Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 10/5, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, sáng nay sau khi tiêm vắc xin Covid-19 một nữ điều dưỡng của bệnh viện bị sốc phản vệ. Cô đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế Đà Nẵng. Hiện nay nữ điều dưỡng này đang được theo dõi sức khỏe.
Được biết, trước khi tiêm vắc xin Covid-19, nữ điều dưỡng này không có tiền sử dị ứng hay phản ứng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Hiện TP.Đà Nẵng tạm dừng các chương trình tiêm vắc xin Covid-19 trên toàn thành phố để đánh giá, báo cáo giám sát. Trước đó, ngày 5/5, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiêm hơn 450 liều vắc xin Covid-19 cho các nhân viên y tế. Ở đợt tiêm này chỉ có một vài ca có triệu chứng, sốt nhẹ, nổi mẩn, không đáng ngại. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ thực hiện tiêm vắc xin 2 đợt vào ngày 10 và 12/5.