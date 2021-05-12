Đà Nẵng: 1 nữ cảnh sát chữa cháy nghi nhiễm Covid-19

Người phụ nữ 35 tuổi là cảnh sát chữa cháy, trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng, làm việc tại Hội An, nghi nhiễm Covid-19.

Theo thông tin từ Vnexpress, tối ngày 11/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Nam cho biết ca nghi nhiễm công tác tại Đội chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Nam, thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Nam) đóng ở đường 28/3, TP.Hội An. Nữ cảnh sát này có địa chỉ cư trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Truy vết dịch tễ, ngày 26 đến 28/4, ca bệnh này đi từ nhà đến cơ quan làm việc, không đi đâu, tiếp xúc với ai. Cuối ngày 29/4, sau khi làm việc tại cơ quan, bện nhân cùng gia đình đi ôtô riêng từ Đà Nẵng vào TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Ngày 30/4 đến 2/5, ca nghi nhiễm ở nhà bố mẹ ở đường Lê Thánh Tông, TP.Quy Nhơn, không đi đâu, sáng 3/5 cùng gia đình về lại Đà Nẵng. Ngày 4/5, đến cơ quan làm việc, tối hôm đó cùng chồng đến chơi tại nhà "bệnh nhân 3222" (Bộ Y tế công bố hôm 8/5) hơn một giờ rồi về.

Chiều 5/5, sau giờ làm việc ở cơ quan, ca nghi nhiễm cùng một người bạn đi viếng đám tang tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), mang khẩu trang. Sau đó, cùng ba đồng nghiệp đi ăn tại quán đường Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Ngày 6/5, bệnh nhân đến cơ quan tiếp xúc với ba đồng nghiệp. Ngày 7/5, nữ bệnh nhân cách ly tại nhà và ngày hôm sau được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan trường hợp nghi nhiễm này, ngành y tế Quảng Nam truy vết xác định 15 F1 tại TP.Hội An được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Từ ngày 3/5 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 3 ca lây nhiễm cộng đồng có yếu tố dịch tế liên quan Đà Nẵng; đang cách ly tập trung 700 người; 23 người tại cơ sở y tế và 1.793 người tại nhà. Tỉnh lập 5 chốt ở cửa ngõ kiểm soát người từ Đà Nẵng về.

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