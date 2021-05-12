500 người bệnh và người nhà ở bệnh viện K di chuyển đến khu cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19

Tin y tế 12/05/2021 11:24

Gần 500 người bệnh và người nhà ở bệnh viện K đã di chuyển tới khu cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời Đại, đến thời điểm hiện tại, 12 ca bệnh nhiễm Covid-19 và 4 trường hợp nghi ngờ tại Bệnh viện K đều ghi nhận tại cơ sở Tân Triều. 

Để đảm bảo an toàn trong giãn cách cho gần 3.500 người cách ly tại bệnh viện cùng với quyết tâm khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất, Bệnh viện K đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà đến Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng, chống dịch.

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Những trường hợp di chuyển đến khu cách ly tập trung đều được trang bị đồ bảo hộ - Ảnh: Bộ Y tế

Có 12 xe cấp cứu đi từ bệnh viện K cơ sở Tân Triều để di chuyển từng đợt, từng khoa lần lượt 6 người bệnh và người nhà được sắp xếp ngồi trên 01 xe, mỗi xe di chuyển có 1 cán bộ y tế phụ trách để đảm bảo theo dõi sức khỏe người bệnh, người nhà trên đường đi.

Tất cả người bệnh và người nhà di chuyển đều có sức khỏe ổn định và đã được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Những người được đưa đi cách ly ngoài bệnh viện đều được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo khoảng cách tại khu tập kết để chuẩn bị lên các xe đã phun khử khuẩn và sẵn sàng di chuyển.

Lãnh đạo Bệnh viện K cũng cho biết, bệnh viện đã chuyển tất cả người bệnh nặng về điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong khu riêng biệt. Đa phần người bệnh còn lại tại các khoa sức khỏe ổn định.

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Từ khóa:   Covid-19 cách ly tập trung bệnh viện K

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