Sáng nay 12/5, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã có thông báo tạm ngừng mọi hoạt động vì có 1 ca dương tính với Covid-19 là người nhà của bệnh nhân.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Điện tử TP.Đà Nẵng, sáng nay ngày 12/5, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã có thông báo liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận và đặc biệt là ở tại Trung tâm.

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tạm ngưng mọi hoạt động từ ngày 12/5/2021 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Cụ thể:

Từ ngày 12/5/2021 Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tạm dừng tất cả các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu (bao gồm cả khám sàng lọc cho đối tượng nghi ngờ nhiễm Covid-19) cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị tất cả những người từng đến TTYT quận Liên Chiểu (525 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian:

- Sáng ngày 06/5/2021 (từ 7h00 đến 09h30).

- Sáng ngày 08/5/2021 (từ 09h00 đến 11h30).

- Sáng ngày 10/5/2021 (từ 7h50 đến 8h30).

- Từ 8h30 ngày 10/5/2021 đến 20h00 ngày 11/5/2021 có điều trị nội trú hoặc chăm sóc người bệnh tại Khoa Nhi thuộc Trung tâm.

Khẩn trương liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ, tư vấn lấy mẫu xét nghiệm Real-Time PCR đồng thời được áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Trước đó, TP.Đà Nẵng đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Được biết ca bệnh này là người thân đến chăm sóc bệnh nhân đang thăm khám tại Trung tâm.

Trước đó, ngày 8/5, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã quyết định cho tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời thực hiện phun khử khuẩn và xét nghiệm cho khoảng 100 tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ này.

Đà Nẵng ghi nhận 34 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa khẩn cấp cả KCN An Đồn Sáng ngày 12/5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng ghi nhận ghi nhận thêm 34 ca nghi nhiễm liên quan ca nghi Covid-19 ở Khu công nghiệp An Đồn.

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