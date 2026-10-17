Khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”: Vòng tay ấm áp hướng đến 10.000 em nhỏ mầm non

Công ty TNHH Thương mại Bi’s Mart đã chính thức khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”

Những năm tháng đầu đời luôn là quãng thời gian kỳ diệu nhất — nơi mỗi nụ cười, mỗi bước đi hay sự thay đổi nhỏ về thể chất của con đều ghi dấu ấn đậm nét trong lòng cha mẹ. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giai đoạn vàng ấy, hành trình “ Cao Lớn Trước 7 Tuổi ” mang theo thông điệp yêu thương: “Chung tay lan tỏa kiến thức chăm sóc và phát triển trẻ trong những năm đầu đời”.

Chương trình không chỉ dừng lại ở những chỉ số chiều cao hay cân nặng đơn thuần, mà hướng tới sự trưởng thành trọn vẹn cả về thể chất, trí tuệ lẫn cảm xúc cho các em nhỏ.

Bày tỏ về tâm huyết đằng sau dự án, ông Trần Thanh Vũ – Giám đốc Đối ngoại, Đại diện Bi’s Mart xúc động chia sẻ:“Chúng tôi tin rằng, trách nhiệm của một doanh nghiệp không dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm chất lượng, mà còn là sự đồng hành tận tụy cùng mỗi gia đình trên hành trình nuôi dưỡng và nâng niu thế hệ tương lai.”

Ông Trần Thanh Vũ – Giám đốc Đối ngoại, Đại diện Bi’s Mart chia sẻ tại sự kiện

Trao yêu thương qua những hoạt động thiết thực tại mái trường mầm non

Chặng đường hành trình dự kiến sẽ đi qua hơn 30 ngôi trường mầm non ấm áp khắp khu vực miền Nam từ tháng 10/2026 đến tháng 05/2027. Dự án kỳ vọng sẽ chạm tới trái tim của khoảng 10.000 em nhỏ, cùng sự đồng hành của đông đảo phụ huynh và thầy cô giáo. Toàn bộ các hoạt động trong chuỗi chương trình đều được trao gửi hoàn toàn miễn phí.

Tại mỗi điểm trường, chương trình linh hoạt mang đến 3 nhóm hoạt động đong đầy giá trị:

Theo dõi đà phát triển thể chất: Nhẹ nhàng ghi nhận các chỉ số chiều cao, cân nặng và lập bảng theo dõi giúp cha mẹ an tâm thấu hiểu đà tăng trưởng của con.

Đại diện Ban tổ chức đã trao đổi với các cơ quan báo chí về những nội dung cụ thể của chương trình.

Góc sẻ chia và tư vấn chuyên sâu: Mở ra không gian kết nối gần gũi giữa cha mẹ cùng các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý hàng đầu. Tại đây, những thắc mắc về các bệnh lý thường gặp ở trẻ như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sốt siêu vi sẽ được giải đáp thấu đáo, đồng thời trao tay phụ huynh những bí quyết đồng hành và thấu hiểu tâm lý con trẻ.

Sân chơi rực rỡ sắc màu: Mang lại cho các bé những giờ phút ngoại khóa tràn ngập tiếng cười thông qua góc tô tranh sáng tạo và các trò chơi vận động nhẹ nhàng, giúp con thêm nhanh nhạy, tự tin và linh hoạt.

Bà Nguyễn Lâm Thanh Hiền – Trưởng phòng Vận hành - Kinh doanh Bi’s Mart chia sẻ: “Mỗi hoạt động gửi trao đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của từng mái trường, nhằm bảo đảm sự an toàn, phù hợp và hiệu quả nhất. Chúng tôi hy vọng mỗi điểm dừng chân không chỉ là một sự kiện ngắn hạn, mà sẽ trở thành chiếc cầu nối bền chặt, đưa kiến thức chăm sóc trẻ lan tỏa tự nhiên vào từng bữa ăn, giấc ngủ hằng ngày của mỗi gia đình.”

Bà Nguyễn Lâm Thanh Hiền – Trưởng phòng Vận hành - Kinh doanh Bi’s Mart phát biểu tại sự kiện

Hợp lực triệu vòng tay vì tương lai rực rỡ của trẻ thơ

Hành trình nhân văn ấy thêm phần vững vàng nhờ sự góp mặt của đội ngũ cố vấn giàu tâm huyết như Bác sĩ Ngô Trung Hiếu - Bác sĩ đa khoa, chuyên sâu dinh dưỡng lâm sàng và chuyên gia Tú Trang - Chuyên gia đào tạo kỹ năng làm cha mẹ, sáng lập Gia Đình Hồng Hạc.

Sự bắt tay chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ quan truyền thông không chỉ hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực, mà còn lan tỏa một thông điệp đong đầy tình yêu thương: Cùng nhau, chúng ta vạch xuất phát vững chắc nhất cho chặng đường khôn lớn của trẻ em Việt Nam ngay từ những năm tháng đầu đời.