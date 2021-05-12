Nóng: Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính Covid-19

Tin y tế 12/05/2021 12:44

Trưa ngày 12/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 19 ca trong nước đều là các ca tại khu cách ly, khu được phong tỏa, riêng Bắc Giang ghi nhận 9 ca.

Trưa 12/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 22 ca dương tính với Covid-19.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

03 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH BN3586 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH BN3587 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN3588 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 11/5/2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

19 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3572-BN3574, BN3577-BN3582 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3575-BN3576 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1 bệnh nhân và 1 người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

- CA BỆNH BN3583 ghi nhận tại Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến Sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160.

Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3584 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3192, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH BN3585 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; là F1 của BN3450, BN3451, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3589-BN3593 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 255.058 mẫu

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.693, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 995

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.291

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.407

Nóng: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính mới, là nhân viên tại bệnh viện Thanh Nhàn

Nóng: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính mới, là nhân viên tại bệnh viện Thanh Nhàn

Trưa nay, ngày 12/5, CDC Hà Nội vừa thông tin trường hợp dương tính mới với Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

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Từ khóa:   Covid-19 ca dương tính mới SARS-CoV-2

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