Nóng: Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính Covid-19

Trưa ngày 12/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 19 ca trong nước đều là các ca tại khu cách ly, khu được phong tỏa, riêng Bắc Giang ghi nhận 9 ca.

Trưa 12/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 22 ca dương tính với Covid-19. Ảnh minh họa: Bộ Y tế Thông tin chi tiết các ca mắc mới: 03 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh: - CA BỆNH BN3586 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. - CA BỆNH BN3587 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. - CA BỆNH BN3588 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 11/5/2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19 ca mắc ghi nhận trong nước - CA BỆNH BN3572-BN3574, BN3577-BN3582 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang. - CA BỆNH BN3575-BN3576 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1 bệnh nhân và 1 người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện). - CA BỆNH BN3583 ghi nhận tại Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến Sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH BN3584 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3192, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. - CA BỆNH BN3585 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; là F1 của BN3450, BN3451, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH BN3589-BN3593 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 255.058 mẫu Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.693, trong đó: - Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 995 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.291 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.407 Nóng: Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính mới, là nhân viên tại bệnh viện Thanh Nhàn Trưa nay, ngày 12/5, CDC Hà Nội vừa thông tin trường hợp dương tính mới với Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-trua-12-5-viet-nam-ghi-nhan-22-ca-duong-tinh-covid-19-404923.html Theo Thanh Thủy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-trua-12-5-viet-nam-ghi-nhan-22-ca-duong-tinh-covid-19-404923.html