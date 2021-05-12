Nóng: Chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19

Chiều ngày 12/5, bản tin Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc Covid-19 tại khu vực đã được cách ly, riêng Đà Nẵng là 20 ca, không có ca mới nào được ghi nhận trong bệnh viện đã phong toả.
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Theo Sức khỏe Đời sống, chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
- CA BỆNH BN3594 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3595 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3596 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3597 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3598 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3609 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
- CA BỆNH BN3623 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.
Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN3599-BN3608, BN3610-BN3619 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH BN3620-BN3621 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.
- CA BỆNH BN3622 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.
Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.693 người trong đó:
- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 995
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.291
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.407.