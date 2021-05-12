Nóng: Chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19

Tin y tế 12/05/2021 18:05

Chiều ngày 12/5, bản tin Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc Covid-19 tại khu vực đã được cách ly, riêng Đà Nẵng là 20 ca, không có ca mới nào được ghi nhận trong bệnh viện đã phong toả.

 

Theo Sức khỏe Đời sống, chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN3594 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3595 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3596 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3597 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3598 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3609 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 66 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

- CA BỆNH BN3623 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3599-BN3608, BN3610-BN3619 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH BN3620-BN3621 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3622 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.

Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.693 người trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 995

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 30.291

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.407.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế
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