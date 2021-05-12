Hà Nội: Phong tỏa nơi ở của cặp vợ chồng dương tính Covid-19, về từ Đà Nẵng nhưng trốn cách ly

Đôi vợ chồng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) dương tính với Covid-19 từng du lịch Đà Nẵng nhưng trốn khai báo y tế. Cơ quan chức năng nhanh chóng phong tỏa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo thông tin trên từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 3 ca dương tính virus SARS-CoV-2 mới, đáng chú ý có 2 vợ chồng tại Hà Nội từng đi du lịch Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5 nhưng chủ quan không khai báo y tế.

Khi trở về Hà Nội, 2 người này di chuyển nhiều nơi trong thành phố trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính bằng phương pháp GenExpert tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Cụ thể, cặp vợ chồng đã đi đánh golf, dự đại hội cổ đông và làm việc tại tòa nhà số 91 Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, cả 2 đến khám ở bệnh viện Hữu Nghị, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

2 bệnh nhân xét nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị cho kết quả dương tính - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Hiện lực lượng chức năng đã cách ly y tế toà nhà 91 Đinh Tiên Hoàng (nơi 2 vợ chồng này làm việc) và phun khử khuẩn theo quy định.

Tòa nhà số 91 Đinh Tiên Hoàng bị phong tỏa và phun khử khuẩn - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cũng đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch, như cách ly y tế khoa Cấp cứu, thiết lập bộ phận Cấp cứu tạm thời tại phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2 liên quan đến đội vợ chồng này.

Nóng: Chiều 12/5, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19 Chiều ngày 12/5, bản tin Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc Covid-19 tại khu vực đã được cách ly, riêng Đà Nẵng là 20 ca, không có ca mới nào được ghi nhận trong bệnh viện đã phong toả.

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