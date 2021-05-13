Nóng: 4 sinh viên Đại học Y - Dược Thái Bình dương tính với Covid-19

Tin y tế 13/05/2021 09:34

Sáng nay 13/5, CDC Thái Bình đã xác nhận thêm 4 trường hợp là sinh viên Y - Dược dương tính với Covid-19.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, sáng nay 13/5, CDC Thái Bình ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. 

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, các trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 tại Thái Bình là:

-Sinh viên N.H.T (sinh năm 1999). Trú tại SN09 ngõ 162 - Đinh Tiên Hoàng - Phường Kỳ Bá - TP.Thái Bình. Quê quán: xã Yên Hồng - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định.

-Sinh viên L.T.M.H (sinh năm 2000, là sinh viên K43). Trú tại SN22, Phan Bá Vành, Kỳ Bá, TP.Thái Bình. Quê quán: xã Văn Cẩm - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình.

-Sinh viên P.M.T (sinh năm 2000). Trú tại SN 12, ngõ 223, đường Lê Đại Hành - TP.Thái Bình. Quê quán: xã Quảng Chính - huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa.

-Sinh viên N.T.M L (sinh năm 2000). Trú tại số nhà 21, ngõ 417 - đường Lý Bôn - Phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình. Quê quán: Xã Khai Thái - huyện Phú Xuyên - Hà Nội.

Theo CDC tỉnh Thái Bình thì cả 4 sinh viên này trước đó đã thực tập tại phòng bệnh có bệnh nhân mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố. Sau đó cả 4 sinh viên này đã thực hiện cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và ngay sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ bỏ phong tỏa thì 4 sinh viên này đều thực hiện nghiêm cách ly tại nhà theo quy định của ngành Y tế.

Ngay sau khi kết quả xét nghiệm của 4 sinh viên này dương tính với SARS-CoV-2, CDC tỉnh Thái Bình đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh. Đồng thời tổ chức họp khẩn với Trường Đại học Y - Dược Thái Bình và Trung tâm Y tế TP Thái Bình triển khai nhanh các hoạt động khoanh vùng các địa phương nơi sinh viên trọ, điều tra, truy vết xác minh các trường hợp tiếp xúc tại các khu vực và đơn vị liên quan.

Hiện cả 4 trường hợp trên đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa TP Thái Bình cơ sở 2.

Trường Đại học Y - Dược Thái Bình đang tiếp tục tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp liên quan tới 4 sinh viên trên.

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