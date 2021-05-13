Nóng: Chiều 13/5, Việt Nam ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19

Tin y tế 13/05/2021 18:34

Chiều ngày 13/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 31 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca ghi nhận trong nước tại khu vực đã được cách ly, phong toả.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 13/5, Việt Nam ghi nhận 31 ca dương tính Covid-19.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN3680-BN3685, BN3704, BN3706, BN3708 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

- CA BỆNH BN3687 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ Hungary quá cảnh Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH BN3703 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long.

- CA BỆNH BN3710 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày 22/4/2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

19 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3686 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3688 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3689-BN3698 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

- CA BỆNH BN3699-BN3701 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH BN3702, BN3705, BN3707, BN3709 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin xét nghiệm: Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 306.138 mẫu

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.648, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.052

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 32.228

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 44.368

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

 

Nóng: 4 sinh viên Đại học Y - Dược Thái Bình dương tính với Covid-19

Nóng: 4 sinh viên Đại học Y - Dược Thái Bình dương tính với Covid-19

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