Hành khách chuyến bay VN1599 cúp máy, thậm chỉ chửi luôn khi nhân viên y tế gọi điện truy vết thông tin

Tin y tế 13/05/2021 22:32

Trong quá trình tiến hành truy vết 69 hành khách trên chuyến bay VN1599, nhân viên CDC Khánh Hòa đã gặp không ít trường hợp cúp máy, thậm chí là chửi khi được gọi điện xác minh thông tin phục vụ cho công tác phòng chống COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo CDC Khánh Hòa cho biết công tác xác minh, truy vết 69 đối tượng là hành khách trên chuyến bay VN1599 diễn ra rất khó khăn. 

Chiều 13/5, bác sĩ Tôn Thất Toàn, phó giám đốc CDC Khánh Hòa, cho biết phải mất hơn 4 ngày CDC Khánh Hòa mới xác minh, liên hệ được với 69 hành khách (chỉ có 17 hành khách ở Khánh Hòa) trên chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 số 3141. 

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo bác sĩ Toàn, một trong những nỗi vất vả nhất của khâu truy vết liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đã nêu là tìm kiếm, xác minh để liên hệ với những hành khách ở ngoài tỉnh. Vì theo danh sách họ tên, địa chỉ, số điện thoại của hành khách đi trên chuyến bay VN1559, cán bộ, nhân viên CDC Khánh Hòa đã liên hệ nhưng lại có những người không thừa nhận mình là người đi chuyến bay đó và cúp điện thoại hoặc không chịu giải thích gì thêm.

Khi gọi lại thì nhiều trường hợp tỏ ra bực bội, chửi luôn cán bộ, nhân viên CDC. Bên cạnh đó, trong danh sách được cung cấp không ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại cụ thể của người đi trong chuyến bay, nên phải tìm kiếm lại mới có để liên hệ. Do đó, để việc truy vết, xác minh, hỗ trợ, xử lý y tế đối với những trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 3141 rất cần có sự tăng cường kỹ năng, trách nhiệm truy vết.

Đồng thời, việc thực hiện quy trình phối hợp xác minh truy vết giữa nhiều tỉnh, thành phố của cơ quan chức năng các cấp cũng cần được tăng cường để giúp việc xác minh, xử lý được kịp thời, hiệu quả hơn.

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Từ khóa:   COVID-19 CDC Hải Phòng truy vết

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