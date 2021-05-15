Hải Dương: Thông báo tìm khẩn 40 người trong đám cưới có ca COVID-19 chưa chịu khai báo y tế

Tin y tế 15/05/2021 13:07

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra thông báo khẩn tìm 40 người đến dự đám cưới tại nhà hàng Miến Hương, 61 Thống Nhất, TP.Hải Dương vẫn chưa chịu đi khai báo y tế.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, công tác truy vết, xác minh người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà hàng Miến Hương, số 61 phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào thời gian khoảng từ 11h00 đến 12h30 ngày 05/5/2021 đang được tiến hành gấp rút. Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định BN3501 là F1 của BN3182, có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc với nhiều người (bạn bè, khách hàng, người thân), có đi chợ mua hàng và đi ăn đám cưới tại nhà hàng Miến Hương. Tỉnh Hải Dương đã thông báo tìm người tiếp xúc với anh này tại đám cưới, song đến nay vẫn còn nhiều người chưa chịu khai báo.

Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Miến Hương, nhà trai là gia đình bà Bùi Thị Lan 15/65 Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP.Hải Dương. Nhà gái là gia đình bà Đoàn Thị Hà ở 76 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ngọc Châu, chú rể là Nguyễn Công Minh, cô dâu Tạ Phương Anh, có khoảng 220 khách mời và khoảng 10 nhân viên phục vụ.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Tuy nhiên hiện tại mới có 194 người đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. So với số khách thực tế, còn thiếu khoảng 40 người chưa đến khai báo y tế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tỉnh lân cận (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên...).

Để đảm bảo công tác truy vết được triệt để và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện/ thị xã/ thành phố khẩn trương thông báo để những người dân địa phương có liên quan đến đám cưới nêu trên kịp thời khai báo y tế theo quy định hoặc trực tiếp liên hệ số điện thoại 0982.269.455 để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19.

Yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có liên quan và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương tăng cường đẩy nhanh tốc độ truy vết các trường hợp liên quan.

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Từ khóa:   COVID-19 thông báo khẩn thông báo tìm người

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