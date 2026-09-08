Đi kiểm tra lưới, ngư dân sốc nặng khi phát hiện con cá sấu khổng lồ dài 5 mét, nặng 400 kg

Một clip ghi lại cảnh người dân vây quanh con cá sấu khổng lồ trên bờ sông ở làng Bunau, tiểu khu Sekatak, huyện Bulungan, Bắc Kalimantan, Indonesia, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Con cá sấu dài hơn 5 mét được tìm thấy đã chết do vướng vào lưới đánh cá của ngư dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-kiem-tra-luoi-ngu-dan-soc-nang-khi-phat-hien-con-ca-sau-khong-lo-dai-5-met-nang-400-kg-768140.html