Đi kiểm tra lưới, ngư dân sốc nặng khi phát hiện con cá sấu khổng lồ dài 5 mét, nặng 400 kg

Một clip ghi lại cảnh người dân vây quanh con cá sấu khổng lồ trên bờ sông ở làng Bunau, tiểu khu Sekatak, huyện Bulungan, Bắc Kalimantan, Indonesia, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Con cá sấu dài hơn 5 mét được tìm thấy đã chết do vướng vào lưới đánh cá của ngư dân.
Video 13:30 08/09/2026

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu