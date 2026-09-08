Nghe tiếng khóc trong thùng rác, nhân viên vệ sinh kiểm tra thì sốc khi phát hiện thứ bên trong

Đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu một cậu bé, khi đó dây rốn và nhau thai vẫn còn dính liền, cho thấy bé đã bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Hai người đàn ông, trong đó có một người mặc đồng phục hải quan, cẩn thận nhấc đứa bé sơ sinh ra khỏi thùng rác. Cậu bé khóc lớn khi được đưa ra ngoài.
Video 02:00 08/09/2026

Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

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