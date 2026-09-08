Cháy địa điểm tổ chức đám cưới, 22 khách mời tử vong và nhiều người bị thương

Đoạn clip ghi lại cho thấy những tia lửa đầu tiên xuất hiện trước khi mái nhà bốc cháy, khiến những người tham dự bữa tiệc phải bỏ chạy tán loạn. Khách khứa vội vã tìm cách thoát khỏi tòa nhà ở Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, khi ngọn lửa lan rộng khắp địa điểm này vào tối 4/9.

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