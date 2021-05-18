Nóng: Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính Covid-19 mới

Tin y tế 18/05/2021 12:54

Trưa 18/5, Việt Nam có thêm 86 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 85 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang là 63 ca.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính COVID-19 mới.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

 Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN4397 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 16/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh tỉnh Bình Định và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

85 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN4379, BN4398-BN4400 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.

- CA BỆNH BN4396 ghi nhận tại Thành phố Hải Phòng: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; qua khám sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng, đã được cách ly, đang tiếp tục điều tra. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4381-BN4383 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là 2 F1 của BN3986 và 01 công nhân Công ty Hosiden, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4384 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhi nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN4385-BN4389, BN4391 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4390 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN4392-BN494 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là F1 của BN3182, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN4395 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3600, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4396 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3690, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4401 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Bệnh nhi nữ, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là F1 của BN4375, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

- CA BỆNH BN4402-BN4464 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

Covid-19: 16 bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ phải thở oxy

Covid-19: 16 bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ phải thở oxy

16 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 1 nam bác sĩ 25 tuổi đang phải thở oxy. Ngoài ra có 2 trường hợp rất nặng đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 ca dương tính mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại