Nóng: Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính Covid-19 mới

16 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 1 nam bác sĩ 25 tuổi đang phải thở oxy. Ngoài ra có 2 trường hợp rất nặng đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.