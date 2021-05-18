Nóng: Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính Covid-19 mới

Trưa 18/5, Việt Nam có thêm 86 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 85 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang là 63 ca.
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Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính COVID-19 mới.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
- CA BỆNH BN4397 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 16/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh tỉnh Bình Định và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
85 ca mắc ghi nhận trong nước
- CA BỆNH BN4379, BN4398-BN4400 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.
- CA BỆNH BN4396 ghi nhận tại Thành phố Hải Phòng: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; qua khám sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng, đã được cách ly, đang tiếp tục điều tra. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4381-BN4383 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là 2 F1 của BN3986 và 01 công nhân Công ty Hosiden, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4384 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhi nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN4385-BN4389, BN4391 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4390 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).
- CA BỆNH BN4392-BN494 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là F1 của BN3182, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
- CA BỆNH BN4395 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3600, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4396 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3690, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4401 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Bệnh nhi nữ, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là F1 của BN4375, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
- CA BỆNH BN4402-BN4464 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.