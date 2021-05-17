Covid-19: 16 bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ phải thở oxy

Tin y tế 17/05/2021 09:59

16 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 1 nam bác sĩ 25 tuổi đang phải thở oxy. Ngoài ra có 2 trường hợp rất nặng đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 17/5 cho biết hiện cả nước đang điều trị 1.449 ca mắc Covid-19 tại 61 cơ sở y tế, trong số này có 16 trường hợp bệnh nhân nguy kịch. Đáng chú ý, có 2 ca mắc Covid-19 nguy kịch nhất hiện nay là BN2983 (nữ, 65 tuổi) từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và BN 3019 (nam, 54 tuổi) quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cả 2 bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) do mắc nhiều bệnh nền.

Đối với bệnh nhân 2983, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng không kém so với bệnh nhân 91, là nam phi công người Anh từng điều trị gần 2 tháng tại bệnh viện này.

Covid-19: 16 bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ phải thở oxy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngoài ra, 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong số này có 1 nam bác sĩ 25 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang nằm trong số 31 ca nặng phải thở oxy qua ống thông. Nam bác sĩ từng tiếp xúc với nam bác sĩ T., là bệnh nhân 2979, liên quan đến ổ dịch tại quán bar-karaoke Sunny ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Từ ngày 6/5, nam bệnh nhân ho, sốt liên tục, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị vào ngày 8/5. Theo kết quả chụp CT-Scan ngực của bệnh nhân cho thấy có tình trạng tràn khí màng phổi phải, mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10-20%...

Tại Bắc Ninh, hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đang điều trị cho 46 trường hợp F0, trong đó 23 trường hợp thở oxy, trong đó có 2 trường hợp tiên lượng nặng. Hiện tại, 10 bệnh viện, trung tâm y tế của Bắc Ninh điều trị cho 289 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình (71 người), sau đó đến Trung tâm Y tế Thuận Thành (62 ca).

Đến nay, nước ta ghi nhận 4.190 ca mắc Covid-19 trong đó 2.746 ca ghi nhận trong nước và 1.466 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.176 ca, ghi nhận tại 27 tỉnh, thành phố. Hiện nước ta đã điều trị khỏi 2.668 ca mắc Covid-19, số ca tử vong là 37.

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